Bardonecchia Musumeci attacca | Costruito dove non si doveva la natura si prende la rivincita

Dopo il violento nubifragio che ha travolto Bardonecchia, la natura si prende la sua rivincita. La giornata di oggi vede protagonisti figure di spicco come Fabio Ciciliano e Marco Gabusi, pronti a fare il punto sul ripristino e sulla sicurezza del territorio. Il maltempo ha causato ingenti danni, ma la comunità si unisce per affrontare la sfida con determinazione e speranza. La strada verso la ripresa è appena iniziata, e il futuro si costruisce con coraggio.

Bardonecchia il giorno dopo. Il Capo Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano e l’assessore alla Protezione civile di Regione Piemonte Marco Gabusi oggi dalle 14.30 a Bardonecchia, dove con la sindaca Chiara Rossetti fanno il punto sulle operazioni necessarie per il ripristino dei danni causati dal nubifragio di ieri e per la messa in sicurezza del territorio. Il nubifragio, con l’esondazione del Rio Frejus, ha anche causato la morte di una persona, Franco Chiaffrino. Il tema si mescola a quello del caldo estremo: tra le ondate di calore – e le vittime relative – e i fenomeni estremi, il clima continua a lanciare segnali e il territorio italiano è in sofferenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bardonecchia, Musumeci attacca: “Costruito dove non si doveva, la natura si prende la rivincita”

