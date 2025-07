Schillaci “L’insularità non può comportare un ostacolo alle cure”.

L'insularità non deve mai rappresentare un ostacolo alle cure sanitarie, ma piuttosto un’occasione per rafforzare il collegamento tra le isole e il resto del Paese. Assarmatori svolge un ruolo fondamentale nel garantire servizi di qualità, promuovendo l’accesso ai trattamenti anche nelle zone più remote. La tutela della salute non è solo una risposta alle emergenze, ma un diritto quotidiano che dobbiamo sempre difendere.

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio soffermarmi sul ruolo di Assarmatori per garantire collegamenti con isole minori. Guardo con particolare interesse al ruolo che le società di armatori svolgono per facilitare l’accesso ai servizi sanitari nelle isole. Non esistono solo le emergenze, bisogna tutelare sempre il diritto alla salute e promuoverlo anche in situazioni ordinarie, facendo in modo che quanti vivono nelle isole minori possano accedere a servizi che non sempre si possono trovare. L’insularità non può comportare un ostacolo alle possibilità di accesso alle cure. Sono ostacoli superabili grazie al servizio marittimo, che garantisce trasporti frequenti e affidabili”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it