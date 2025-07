LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 5-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro riesce a brekkare e ad invertire la rotta nel 2° set!

L'emozione è alle stelle mentre Musetti si scontra con Basilashvili sul campo di Wimbledon 2025. Con grinta e precisione, l'azzurro riesce a brekkare e ribaltare il match nel secondo set, regalando momenti di pura adrenalina ai tifosi italiani. La partita è ancora aperta e ogni punto può fare la differenza: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere da vicino questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta vincente dell’azzurro, vincente con il dritto in allungo. 5-3 A zero Musetti! 40-0 Solito slice!! 30-0 Gran prima esterna! 15-0 Lungo il dritto del georgiano. 4-3 Fuori di chilometri il rovescio di Basilashvili! Seconda 0-40 Risposta molto fortunata e corta di Musetti, poi tocca alla grande e passa. TRE CHANCE! 0-30 Altro errore! Di dritto! 0-15 Costringe a pensare il georgiano l’azzurro, errore di rovescio! 3-3 A quindici Musetti!! 40-15 Servizio vincente! 30-15 Numero difensivo di Musetti, alla fine sbaglia di rovescio il georgiano. 15-15 Pauroso dritto lungoriga di Basilashvili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Basilashvili 2-6, 5-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro riesce a brekkare e ad invertire la rotta nel 2° set!

