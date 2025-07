Tendenze moda estate 2025 | le novità che sorprendono secondo i dati Retviews by Lectra

Preparati a scoprire le tendenze moda estate 2025 che stanno già facendo parlare di sé! Dalla stampa animalier ai kitten heels, passando per lo stile polo preppy, questa stagione si presenta ricca di sorprese e richiami vintage. Secondo i dati di Retviews by Lectra, un’analisi basata su intelligenza artificiale, il futuro dello stile è audace e sofisticato. Ecco cosa aspettarsi per un’estate all’insegna del fashion innovativo e irresistibile.

Stampe animalier, kitten heels e polo preppy: l’estate 2025 si rivela tutt’altro che scontata, portando in passerella e nei negozi uno stile audace, sofisticato e intriso di richiami vintage. A dirlo sono i dati aggiornati di Retviews by Lectra, la piattaforma di competitive intelligence basata su intelligenza artificiale che analizza le strategie di brand e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Tendenze moda estate 2025: le novità che sorprendono secondo i dati Retviews by Lectra

In questa notizia si parla di: dati - estate - retviews - lectra

Al freddo d’inverno, forni d’estate: nei nidi (come nel resto della scuola) l’efficienza energetica è un miraggio. E i comuni non hanno nemmeno i dati - L'efficienza energetica nelle scuole è una chimera: durante l'inverno gli studenti affrontano il freddo gelido, mentre in estate sono costretti a sopportare il caldo opprimente.

Retviews by Lectra analizza i trend 2024 del beachwear; Miroglio Group e Lectra insieme per la trasformazione digitale e per ottimizzare la value chain; Lectra, l’AI come promotore di resilienza nel fashion: il trend del quiet luxury.

Lectra compra Retviews | MilanoFinanza News - La società di consulenza da 280 milioni ha firmato un accordo con gli azionisti dell'azienda belga per ottenere il 100% del capitale e dei diritti di voto. Secondo milanofinanza.it

Lectra acquisisce Retviews, la startup che elabora big data per la moda - Lectra, gruppo francese della tecnologia, ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale e dei diritti di voto di Retviews, startup belga fondata nel 2017 che offre ai fashion brand la possibilità ... Si legge su laconceria.it