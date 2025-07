Torino Vagnati dà il via al mercato | la strategia granata e i cinque colpi nel mirino

Con l’inizio della nuova stagione alle porte, Torino Vagnati D224 apre le danze del calciomercato con una strategia decisa e ambiziosa. Il direttore tecnico Davide Vagnati svela i piani dei granata, puntando su cinque colpi chiave nel mirino, pronti a rinforzare la squadra e a sorprendere i tifosi. La corsa al mercato è ufficialmente aperta: scopriamo insieme le mosse che potrebbero cambiare le sorti del club.

Il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati dà il via al calciomercato, vediamo le parole del manager, la strategia dei granata e i cinque colpi nel mirino del club Manca una settimana esatta all'inizio della stagione del Torino. Martedì 8 luglio infatti, i granata si riuniranno tra le mura dello Stadio Filadelfia, pronti a mettersi

Ricci Torino, l’Inter c’è? Fan granata certi: a che cifra lo ‘vendono’ – VIDEO - Ricci del Torino è nel mirino dell'Inter, suscitando l'interesse e le aspettative dei tifosi granata.

Il Toro, Casadei e l’intrigo con il Chelsea. Ecco la strategia di Vagnati; Subito l'erede di Ricci. E accelerata per l'attaccante: tutto sul mercato del Torino; Cairo-Vagnati, a quando i colpi? Le ultime idee di mercato in casa Toro....

Torino, Vagnati: “Ricci? Può succedere di tutto. Vediamo come si concluderà la cosa” - Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai margini del Gran Galà di inaugurazione del Calciomercato 2025 ... Riporta gianlucadimarzio.com

Torino, la strategia per Vlasic: c'è l'offerta di Vagnati - Il Torino non riscatterà Nikola Vlasic dal West Ham, ma l`intenzione dei granata è quello di riportare in Italia il trequartista croato. Secondo calciomercato.com