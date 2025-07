Russia | ex viceministro Difesa Ivanov condannato a 13 anni per corruzione

L’arresto e la condanna di Timur Ivanov, ex viceministro della Difesa russo, scuotono ancora una volta il panorama politico di Mosca. Condannato a 13 anni per corruzione, il suo stile di vita sfarzoso e le accuse che lo coinvolgono mettono in luce le ombre della gestione militare e l’inaffidabilità delle élite di potere. Un episodio che rivela quanto ancora siano profonde le problematiche di trasparenza e integrità nel cuore del sistema russo.

Mosca (Russia), 1 lug. (LaPresseAP) – L’ex viceministro della Difesa russo, Timur Ivanov, è stato condannato a 13 anni di carcere con l’accusa di corruzione. Ivanov, 49 anni, era stato nominato viceministro della Difesa nel 2016 e supervisionava i progetti di costruzione militare, nonché la gestione immobiliare, gli alloggi e l’assistenza medica per i militari. Era noto per il suo stile di vita sfarzoso che scandalizzava molti a Mosca, proprio mentre i combattimenti in Ucraina mettevano in luce le evidenti carenze dell’organizzazione militare russa e dei rifornimenti, che hanno portato a battute d’arresto sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia: ex viceministro Difesa Ivanov condannato a 13 anni per corruzione

