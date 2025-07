LIVE Sinner-Nardi 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | prime fasi del derby

Il nostro live aggiornamento vi porta nel cuore delle prime fasi del derby tra Sinner e Nardi a Wimbledon 2025. Mentre la tensione cresce, ogni punto racconta una sfida di forza e tattica tra i due talenti emergenti. Restate con noi per seguire in tempo reale le emozioni di questa battaglia sportiva che promette scintille fino all’ultimo scambio. Non perdere neanche un dettaglio: clicca qui per aggiornare la diretta live!

30-30 Non passa la volèe di dritto del marchigiano. 30-15 Sinner stringe troppo l'angolo del dritto incrociato. 15-15 Servizio e palla corta vincente di Nardi. 0-15 Primo doppio fallo di Luca. 3-2 Game Sinner. Prima vincente di Jannik. AD-40 Di un soffio larga la risposta bloccata di Nardi. 40-40 Rovescio incrociato stretto in contropiede vincente del marchigiano. Parità. 40-30 Prima esterna vincente dell'altoatesino. 30-30 Nardi perde il controllo della risposta di rovescio. 15-30 Secondo ACE Sinner. 0-30 Jannik perde il controllo del rovescio. 0-15 Risposta aggressiva, dritto e demi-volèe vincente del pesarese.

