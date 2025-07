Trump e Musk tornano a punzecchiarsi | tra i due alleati a intermittenza è scontro sulla spesa pubblica

L’ultima proposta di legge di spesa pubblica ha riacceso le tensioni tra Trump e Musk, evidenziando ancora una volta il loro rapporto fatto di alleanze instabili e schermaglie pubbliche. Tra accuse e critiche, il dibattito si infuoca, lasciando intravedere uno scenario politico incerto e carico di tensione. Ma quali sono le vere conseguenze di questo scontro sulla scena americana? Scopriamolo insieme nel proseguo dell’articolo.

Ci risiamo. Donald Trump ed Elon Musk hanno ripreso a litigare. Nei giorni scorsi, il Ceo di Tesla è tornato a criticare la legge di spesa, attualmente in discussione al Senato e fortemente sostenuta dal presidente americano. “I sondaggi mostrano che questa proposta di legge è un suicidio politico per il Partito repubblicano”, ha dichiarato, definendo inoltre il disegno di legge come “completamente folle e distruttivo”. “L’ultima proposta di legge del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese!”, ha aggiunto. Nelle scorse ore, il magnate ha sottolineato che il disegno di legge aggraverebbe eccessivamente il debito statunitense ed è inoltre tornato a ventilare l’ipotesi di fondare un nuovo partito. 🔗 Leggi su Panorama.it