Marina di Carrara la denuncia del comitato Arca | abbattono una pineta senza averne calcolato le conseguenze

una realtà ben più complessa e preoccupante. La decisione di abbattere una pineta senza un'accurata valutazione delle conseguenze ambientali evidenzia come spesso le scelte pubbliche trascurino l’importanza del patrimonio naturale. È fondamentale che cittadini, enti e istituzioni collaborino per tutelare il nostro territorio, garantendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Solo così possiamo preservare la bellezza e la salute di Marina di Carrara per le generazioni future.

Di ARCA – Assieme per la Rigenerazione e la Cura dell’Ambiente (è un comitato di cittadini, affiliato all’organismo nazionale ONDA, Organismo Nazionale Difesa Alberi) Quando abbiamo iniziato ad analizzare il progetto di “riqualificazione” dell’area sportiva “La Caravella” a Marina di Carrara, finanziato con fondi PNRR, pensavamo di trovarci di fronte a un caso isolato di miopia amministrativa. Oggi scopriamo con amarezza di aver descritto inconsapevolmente un modello nazionale che usa i fondi europei per la transizione ecologica come bancomat per motoseghe istituzionali. Si distruggono gli ecosistemi urbani esistenti, veri pilastri della regolazione climatica urbana, per sostituirli (neppure sempre) con piantine che, come dicono gli agronomi, cominceranno a dare benefici (forse: se attecchiranno) tra 30 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marina di Carrara, la denuncia del comitato Arca: abbattono una pineta senza averne calcolato le conseguenze

