Chi è Paolo Bellini dall’estrema destra alla latitanza fino ai rapporti con Cosa Nostra

Scopriamo insieme la complessa vicenda di Chi 232 Paolo Bellini, figura enigmatica che dall’estrema destra si è inoltrata in intricati percorsi di latitanza e rapporti con Cosa Nostra. Nato a Reggio Emilia nel 1953 e legato ad Avanguardia Nazionale, la sua storia attraversa i misteri più oscuri dell’Italia. Un percorso che svela i retroscena di un personaggio al centro di drammatici intrecci nazionali.

Nato a Reggio Emilia nel 1953, legato ad Avanguardia Nazionale: storia dell'uomo ha attraversato tanti misteri italiani.

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini - La lunga attesa si è conclusa: la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini, ex terrorista di Avanguardia Nazionale, responsabile della strage di Bologna del 1980.

