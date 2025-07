Incredibile al Tour 2025 | Châteauroux diventerà Cavendish City per celebrare i record di Cannonball

Il Tour 2025 si prepara a sorprenderci ancora di più: Châteauroux, celebre tappa del grande ciclismo, si trasforma in "Cavendish City" per onorare il leggendario Mark Cavendish, recordman assoluto con 35 vittorie al Tour de France. Un omaggio unico e coinvolgente che celebra non solo una carriera straordinaria, ma anche il cuore pulsante di uno sport fatto di passione e sfide epiche. E la festa è appena iniziata...

Mark Cavendish, che detiene il record assoluto di 35 vittorie al Tour de France sarà celebrato in un modo assolutamente inedito e inaspettato: la cittadina di Châteauroux, arrivo della 9a tappa, cambierà nome in "Cavendish City" e poi gli dedicherà la via dove ha trionfato per ben tre volte: "Glielo abbiamo già detto. è entusiasta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

