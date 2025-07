L’Inter di Lautaro Martinez si prepara a scrivere un nuovo capitolo, ma nel cuore dello spogliatoio si è acceso un dibattito intenso. Le parole del capitano hanno scosso i giocatori, portando a una presa di posizione autonoma durante la cena di squadra. Una reazione che rivela le tensioni e le emozioni di un anno difficile, culminato con un finale amaro. E ora, l’attenzione si sposta verso il futuro, tra sfide e rinascite.

Lautaro Inter, così lo spogliatoio ha reagito alle parole del capitano: presa di posizione autonoma, e durante la cena di squadra. Il retroscena. L’ Inter ha chiuso la stagione 202425 con un finale agrodolce, senza trofei e con una delusione pesante nel Mondiale per Club. Dopo aver disputato ben 63 partite, la squadra di Cristian Chivu è arrivata al termine di un anno estenuante, con le batterie completamente scariche. La fine del campionato, senza trionfi né soddisfazioni, ha lasciato un segno evidente sui nerazzurri, che ora hanno bisogno di tempo per ricaricare corpo e mente. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra si prenderà tre settimane di vacanza, un periodo necessario per metabolizzare la stagione e ritrovare la giusta serenità prima di affrontare la nuova annata. 🔗 Leggi su Internews24.com