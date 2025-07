Ataraxic Void pubblicano il nuovo singolo Broken Shadow | un potente inno contro i demoni interiori

consolidano il loro sound potente e coinvolgente, offrendo un inno di speranza e resilienza per chi combatte battaglie interiori ogni giorno.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Broken Shadow”, il nuovo singolo degli Ataraxic Void, band alternative rock e post-grunge attiva dal 2019. Un brano intenso, viscerale, che esplora il dolore invisibile e le fragilità umane, con uno stile sonoro che richiama le atmosfere cupe di band come Staind, Godsmack, Alice in Chains e Shinedown. Un grido rock dall’anima ferita. Con Broken Shadow, gli Ataraxic Void affrontano un tema attuale e universale: la lotta contro i propri demoni interiori. Un viaggio sonoro e introspettivo che parte dai ricordi adolescenziali, dalle ferite emotive mai guarite, fino alla sensazione di sentirsi “rotti”, diversi, incompresi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Ataraxic Void pubblicano il nuovo singolo “Broken Shadow”: un potente inno contro i demoni interiori

In questa notizia si parla di: ataraxic - void - singolo - broken

ATARAXIC VOID \\ “BROKEN SHADOW”. Quando anche la nostra ombra ci sembra rotta. Posta in arrivo.

Damiano David, il nuovo singolo “Born with a broken heart” - MSN - ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 25 ottobre sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Born with a broken heart” il nuovo singolo di Damiano David, che l’artista ha svelato nei ... Lo riporta msn.com

Born With A Broken Heart, il nuovo singolo di Damiano David - MSN - Arriva dopo Silverlines, brano scelto dall'artista come anticipazione del suo ... msn.com scrive