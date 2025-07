Calciomercato Milan | arriva Ricci pressing su Jashari Due a destra

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’arrivo di Ricci e un pressing deciso su Jashari, due talenti per rinforzare le corsie laterali. La sessione estiva entra nel vivo, promettendo emozioni e colpi importanti per il futuro rossonero. Ecco le notizie più rilevanti di questa mattina, martedì 1° luglio 2025, mentre la seconda finestra di mercato prende ufficialmente il via. Restate sintonizzati: il mercato è appena iniziato!

Le notizie più importanti sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, martedì 1° luglio 2025: inizia la 2^ finestra!

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, tutto pronto per Ricci: domani a Milano, giovedì le visite mediche - La società del Diavolo è pronta a consegnare a Max Allegri una formazione degna del ritorno in Europa. Segnala sportpaper.it