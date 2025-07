Sonego passeggia all’esordio contro Faria ed è al secondo turno di Wimbledon

Esordisce con stile a Wimbledon 2025, dimostrando tutta la sua determinazione e talento. Dopo aver superato agevolmente il portoghese Jaime Faria in tre set, Lorenzo Sonego si proietta verso il secondo turno, dove potrebbe già incrociare un derby azzurro contro Musetti o Basilashvili. La sua performance aperta promette emozioni e grandi sfide in un torneo che si preannuncia ricco di sorprese. Sonego ha...

Buona la prima per Lorenzo Sonego, che si qualifica per il secondo turno di Wimbledon 2025. Un esordio davvero agevole per il piemontese, che supera nettamente in tre set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in un’ora e quarantatré minuti di gioco. Nel prossimo turno potrebbe esserci un derby azzurro per Sonego, visto che attende il vincente del match tra Lorenzo Musetti ed il georgiano Nikoloz Basilashvili. Sonego ha ottenuto moltissimo dal servizio, chiudendo con ben 15 ace e soprattutto vincendo l’80% dei punti quando ha servito la prima ed il 71% con la seconda. Sono stati 38 i vincenti del torinese contro i 23 del portoghese, che invece ha commesso ben 32 errori non forzati contro i 12 dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it