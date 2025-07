Fondazione Città Spettacolo ottenuto il riconoscimento di centro produzione teatrale

La Fondazione Benevento Città Spettacolo, in collaborazione con La Pirandelliana srl, ha raggiunto un traguardo straordinario: il riconoscimento di Centro di Produzione Teatrale dal Ministero della Cultura per il periodo 2025-2027. Un risultato che premia anni di impegno e passione, trasformando la nostra città da teatro sedentario a polo culturale di eccellenza nazionale. Un grande passo avanti per il teatro italiano, che apre nuove prospettive di crescita e visibilità.

La Fondazione Benevento Città Spettacolo, in collaborazione con La Pirandelliana srl, ha ottenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo il riconoscimento di Centro di Produzione Teatrale per il triennio 2025-2027. E' il riconoscimento di un lavoro pluriennale: quella che prima era la città dei teatri chiusi, ora diventa un hub di rilievo nazionale per la recitazione: ringrazio il direttore artistico Renato Giordano e tutto il CdA della Fondazione, nonché l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini: è un traguardo importante che certifica il valore culturale delle proposte e delle sinergie che portiamo avanti", è quanto annuncia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

In questa notizia si parla di: città - spettacolo - riconoscimento - fondazione

