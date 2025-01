Puntomagazine.it - Rangers Qualiano vincono contro il Virtus Panza

Leggi su Puntomagazine.it

Sabato scorso i giocatori dellasono partiti in trasferta per affrontare i propri avversari in una combattuta partitaSabato 25 gennaio, laè partita in trasferta un giorno prima del grande match.Domenica 26 gennaio, arrivati in campo con determinazione e combattendo con grinta, ihanno affrontato gli avversari delallo stadio Forio a Ischia. Al termine di una partita intensa, la squadra ha conquistato un ottimo risultato, vincendo il match 1-0 e salendo in cima alla classifica come capolisti.Attualmente, la squadra è impegnata in un allenamento intensivo per prepararsi al prossimo match in programma che avverrà sabato 1 febbraio alle ore 15:00ilBaia. La partita si giocherà in casa, e l’obiettivo è proseguire con il piede giusto nella corsa al titolo.