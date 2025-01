Scuolalink.it - Pensione docenti e ATA: riaperti i termini per le domande

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato la riapertura dellediper il personale docente e ATA, con scadenza fissata al 28 febbraio 2025. Le misure riguardano Quota 103 e Opzione Donna, mentre l’Ape Sociale resta confermata per il prossimo anno. A breve partiranno le operazioni per presentare le richieste attraverso la piattaforma “Polis – istanze on line”. Opzione Donna: requisiti e modalità di accesso Le lavoratrici che maturano almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024 possono aderire a Opzione Donna se hanno compiuto 61 anni di età. Questo requisito si riduce fino a due anni in base al numero di figli. L’accesso è garantito anche a chi assiste familiari con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104) o ha un’invalidità civile pari o superiore al 74%. Ledevono essere inviate tramite la piattaforma “Polis” entro il 28 febbraio 2025.