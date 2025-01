Ilnapolista.it - Palladino: «Nessuno sposta Comuzzo, neanche le voci di mercato»

Raffaele, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa, in programma domenica alle 15.00 al Franchi di Firenze.Leggi anche:, gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza (CorSport): «Stravedo per»«Vorrei aprire io ufficialmente la conferenza per dire che non risponderò a domande di».Quanto è stato difficile lavorare questo mese con ilaperto?«È stato un mese difficile sotto il profilo dei risultati, ma le settimane sono sempre state le stesse. Come ho sempre detto, nelle difficoltà si cresce: questo è stato un mese molto formativo, la dimostrazione è stata la grande prova di carattere vista con la Lazio. Ci siamo preparati bene, conosciamo il momento e siamo pronti per affrontarlo».