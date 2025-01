Sololaroma.it - Monza-Verona, il pronostico di Serie A: occhio a chance mix e combo

Archiviata l’ultima giornata della prima fase delle coppe europee è tempo di tornare a focalizzarsi sul campionato, protagonista con il 23° turno. Il programma si aprirà nella serata di oggi, con la sfida salvezza tra Parma e Lecce, mentre domani, sabato 1° febbraio, sarà la volta di un nuovo delicatissimo match, che vedrà affrontarsie Lecce, con fischio d’inizio alle ore 15, all’U-Power Stadium.È una situazione decisamente complicata quella che sta vivendo la formazione brianzola, che in queste ore ha perso anche il suo giocatore di maggior talento, con Daniel Maldini che ha svolto le visite mediche con l’Atalanta. Ilè ultimo in classifica e ha bisogno di tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive che hanno vanificato il bel successo con la Fiorentina. Fondamentale quindi conquistare i tre punti per i ragazzi di Bocchetti, in modo da guadagnare terreno su una diretta concorrente e accorciare le distanze dalla zona salvezza.