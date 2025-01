Lortica.it - Memorie d’acqua e di zanzare

Il pozzo e le mezzineC’era il Vignale alto e il Vignale basso: in quello alto sei ragazzi e una cittina, in quello basso tre cittine e cinque ragazzi. Anche se vi era una guerra continua a sassate, all’imbrunire tutti andavamo verso il pozzo a prendere l’acqua per le nostre 15 famiglie.Io con mio fratello andavamo con una piccola mezzina di rame, con il coperchio dotato di una catenella collegata al suo picciolo, e il becco d’ottone dorato a bocca di serpente da 3 litri. Quella di mio fratello era uguale, ma da 5 litri. Alcuni l’avevano simile, forse meno lavorata, mentre quelle dei contadini erano aperte, senza coperchio, con due bocche a scivolo, una da una parte e una dall’altra.Noi scendevamo dalla ripida discesa, attraversavamo l’aia del Noferi, dove trovavamo gli altri, e giù per le scalettine di pietra.