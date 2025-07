gaza idf diffonde video di incursioni a khan younis

L'esercito israeliano ha condiviso un video che documenta un'operazione a Khan Younis, nel sud di Gaza, dove i soldati sono entrati in un edificio e hanno condotto un raid aereo per distruggere un tunnel di Hamas. Con oltre 140 infrastrutture colpite e dieci combattenti neutralizzati, questa azione evidenzia la determinazione di Israele nel combattere le minacce terroristiche nella regione, alzando ancora una volta il livello di tensione e di confronto locale e internazionale.

L'esercito israeliano ha diffuso un video in cui si vedono i soldati irrompere in un edificio a Khan Younis, nel sud di Gaza, nelle operazioni contro le cellule terroristiche palestinesi. Nelle immagini viene ripreso anche un raid aereo per distruggere un tunnel usato da Hamas come base e nascondiglio nella zona. L'Idf ha comunicato di aver colpito oltre 140 infrastrutture terroristiche e di aver ucciso dieci operativi dei gruppi armati nelle ultime 24 ore nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it