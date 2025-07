Amalia d’Olanda segue Leonor di Spagna l’annuncio della famiglia dopo il grave incidente

Dopo il grave incidente che ha scosso la famiglia reale, Amalia d’Olanda si prepara a seguire le orme di Leonor di Spagna, assumendo con responsabilità il suo ruolo di futura erede. La giovane principessa, già impegnata negli studi di Scienze politiche, Psicologia, Giurisprudenza ed Economia, sta tracciando un cammino verso il trono con determinazione. Il suo percorso rappresenta un segnale di continuità e speranza per il futuro della monarchia olandese...

Amalia d’Olanda, la figlia di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima seguirà le orme di Leonor di Spagna. La famiglia reale olandese ha rilasciato una dichiarazione in cui delinea i prossimi passi dell’ereditiera, sia a livello di studentessa che nella sua corsa al trono. Il futuro della Principessa Amalia. La Principessa Amalia completerà i suoi studi in Scienze politiche, Psicologia, Giurisprudenza ed Economia presso l’Università di Amsterdam e, dopo aver completato questo corso di laurea, ne inizierà uno nuovo presso lo stesso istituto. “Inizierà un corso di laurea in Giurisprudenza olandese il prossimo anno accademico “, hanno spiegato da Palazzo, chiarendo anche che prima di iniziare questo corso di laurea svolgerà un tirocinio presso il Ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Dilei.it