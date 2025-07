Inizia l’era di Giovanni Bozzetti dopo lo scandalo Pazzali | designato il nuovo presidente di Fiera Milano

Milano – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la nomina di Giovanni Bozzetti a presidente della Fondazione Fiera Milano, provando a chiudere (almeno in parte) la turbolenta vicenda che ha coinvolto il predecessore Enrico Pazzali. Un passaggio di testimone che arriva in un momento delicato per uno degli enti più strategici della Lombardia, tra inchieste giudiziarie e presunte pressioni politiche. Bozzetti guiderà quindi l’ente che controlla gruppo Fiera Milano, ovvero il principale operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori a livello internazionale. La nomina, approvata su proposta del governatore Attilio Fontana, sarà sottoposta al vaglio del Consiglio regionale per la valutazione dell’Aula (non si attendono sorprese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inizia l’era di Giovanni Bozzetti dopo lo scandalo Pazzali: designato il nuovo presidente di Fiera Milano

