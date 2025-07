Trasporti | presentata la prima stazione di rifornimento di idrogeno in Italia è a Carugate Mi

In un'epoca di transizione verso energie più pulite, l'Italia compie un passo importante nel settore dei trasporti sostenibili. Con l'inaugurazione della prima stazione di rifornimento di idrogeno a Carugate, si apre una nuova era di mobilità ecologica e innovativa. Questo progetto rappresenta un punto di partenza verso una rete nazionale che valorizza il rispetto ambientale e l’efficienza. Ora, il futuro delle infrastrutture verdi è più vicino che mai.

Con l’evento ‘Una rete italiana per la mobilità a idrogeno. Ora c’è.’, Fnm e Milano Serravalle – Milano Tangenziali hanno presentato la prima stazione di rifornimento a idrogeno italiana, a Carugate est (Mi), snodo chiave nel cuore della Lombardia. La stazione, la prima di cinque che verranno realizzate tra Cadorna e Tortona, segna un passo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trasporti: presentata la prima stazione di rifornimento di idrogeno in Italia, è a Carugate (Mi)

