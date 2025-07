Lo sfogo di Calhanoglu | Il vero leader non cerca colpevoli Mai tradito l’Inter

Lo sfogo di Lautaro Martinez ha acceso le polemiche: un momento di tensione tra compagni, ma Hakan Calhanoglu, vero leader, risponde con fermezza e senza mezzi termini. La sua solidarietà all’Inter e alla squadra emerge chiara, dimostrando che il rispetto e la coesione sono valori fondamentali anche nei momenti più difficili. La vera forza di un campione si misura proprio in queste occasioni, quando il cuore parla più delle parole.

A parole dirette risponde con altrettante parole dirette. Hakan Calhanoglu non ha gradito del tutto lo sfogo del compagno di squadra Lautaro Martinez l’indomani dell’estromissione dell ‘Inter dal Mondiale per Club per effetto dello 0-2 subito dalla Fluminense. Poche ore dopo, l’attaccante argentino aveva lanciato l’affondo: “ chi non vuole stare all’Inter vada da un’altra parte” sottolineando l’elemento dell’orgoglio di servire la causa nerazzurra. Un’affermazione che ha punto sul vivo Calhanoglu, molto ricercato sul mercato ma intenzionato a restare con la casacca del club di viale della Liberazione indosso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - sfogo - calhanoglu - vero

"Squadra mentalmente morta", pisolini per Donnarumma: Psg-Inter, lo sfogo dei tifosi nerazzurri - Dopo il clamoroso 5-0 subito in finale di Champions League, l’Inter è nel mirino dei suoi tifosi. Un vero e proprio terremoto che scuote il mondo nerazzurro, con i sostenitori delusi e arrabbiati che esprimono il loro malcontento sui social.

Sfogo Calhanoglu: “Parole Lautaro dividono, ho rifiutato offerte per l’Inter. La storia ricorderà chi…” Vai su X

Marotta fa luce sullo sfogo di Lautaro senza mezzi termini: il capitano nerazzurro parlava di Calhanoglu ? Lo sfogo di Lautaro alla fine di Inter-Fluminense (“Chi non vuole restare, vada via”) ha un destinatario: Hakan Calhanoglu. L’ha ribadito anche Beppe Vai su Facebook

Calhanoglu sbotta, Inter in fiamme. Guerra aperta a Lautaro: Il vero leader non cerca un colpevole; Calhanoglu distrugge Lautaro Martinez: Il vero leader non cerca un colpevole quando è facile; Inter-Fluminense, Marotta: Lautaro si riferiva a Calhanoglu, la risolveremo.

Calhanoglu distrugge Lautaro Martinez: “Il vero leader non cerca un colpevole quando è facile” - In un lungo messaggio condiviso su Instagram il centrocampista turco smentisce la ricostruzione fatta su di lui e replica agli attacchi di Lautaro e Marotta ... Scrive fanpage.it

Pagina 3 | Calhanoglu sbotta, Inter in fiamme. Guerra aperta a Lautaro: "Il vero leader non cerca un colpevole" - Il centrocampista turco risponde duramente via social dopo le forti dichiarazioni del compagno post eliminazione dal Mondiale per Club ... Come scrive tuttosport.com