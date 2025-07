Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica | prove scritte il 16 e 17 luglio Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento

Se sei tra i candidati del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica, tieni d'occhio le ultime novità! Le prove scritte si svolgeranno il 16 e 17 luglio, con le convocazioni che vengono pubblicate in tempo reale dagli Uffici scolastici regionali. Rimani aggiornato per conoscere le tue date e prepararti al meglio a questa importante sfida. La tua occasione di entrare nel mondo della scuola è più vicina di quanto pensi!

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le convocazioni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, di cui ai DM 103 e 1042024. L'articolo Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - ordinario - insegnanti - religione

Concorso ordinario dirigenti scolastici, ecco le graduatorie [AGGIORNATO con Puglia] - Il concorso ordinario per dirigenti scolastici ha avviato la pubblicazione delle graduatorie aggiornate, inclusa quella della Puglia.

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le ISTRUZIONI per i candidati e il VIDEO Vai su X

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI [In aggiornamento]; Prova scritta concorso ordinario Insegnanti Religione Cattolica (IRC): le istruzioni per i candidati con Video Guida; Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le ISTRUZIONI per i candidati e il VIDEO.

Prova scritta concorso ordinario Insegnanti Religione Cattolica (IRC): le istruzioni per i candidati con Video Guida - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le indicazioni per coloro che devono sostenere la prova scritta del concorso per Insegnanti di Religione Cattolica (IRC). Da ticonsiglio.com

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le ISTRUZIONI per i candidati e il VIDEO - Sulle pagine del Ministero dedicate al concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia, primaria ... Si legge su orizzontescuola.it