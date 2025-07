L’UOMO CHE CORRE – Il nuovo film di Edgar Wright con Glen Powell dal 6 novembre al cinema

Preparati a vivere un’esperienza mozzafiato con "L’Uomo che Corre", il nuovo film di Edgar Wright con Glen Powell. Un’epica avventura di azione e fantascienza ambientata in un futuro distopico, dove ogni secondo conta e l’intrattenimento si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Non perdere l’opportunità di scoprire di più: guarda ora il trailer ufficiale, il teaser poster e le foto esclusive, disponibili online da oggi!

Paramount Pictures presenta, in collaborazione con Domain Entertainment e Kinberg Genre, il nuovo, attesissimo film d'azione e fantascienza: "L'Uomo che Corre", diretto da Edgar Wright. Un thriller adrenalinico tratto da un'idea originale e ambientato in un futuro distopico dove l'intrattenimento si trasforma in caccia all'uomo. Guarda ora il trailer ufficiale, il teaser poster e le prime foto esclusive del film. Disponibili online da oggi! Cast stellare per un film mozzafiato. Il film vede protagonista Glen Powell nel ruolo di Ben Richards, affiancato da un cast di grandi nomi tra cui William H.

The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King! - Edgar Wright riporta al cinema in una nuova versione, The Running Man, il romanzo del 1982 di Stephen King (con lo pseudonimo di Robert Bachman), già oggetto del film L'Implacabile del 1987. Come scrive comingsoon.it

