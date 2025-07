Roma svuotavano cantine e abbandonavano rifiuti | tre denunciati sequestrati autocarri

Roma si batte ancora contro l'illegalità ambientale: un blitz del Nucleo Ambiente e Decoro ha portato alla denuncia di tre persone e al sequestro di autocarri e rifiuti pericolosi nel quadrante est. Un importante passo avanti nella lotta contro lo smaltimento illecito di rifiuti, che minaccia la bellezza e la salute della città. La vigilanza continua senza sosta, perché Roma merita un futuro più pulito e sostenibile.

Blitz del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale: fermate attività illecite di smaltimento nel quadrante est Riassunto: Tre persone denunciate a Roma per smaltimento illegale di rifiuti dopo indagini sul giro di svuotamento cantine. Sequestrati quattro autocarri e 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Articolo: Svuotavano cantine su incarico di privati per poi liberarsi dei rifiuti in modo illecito, abbandonandoli in diverse zone del quadrante est di Roma o rivendendoli. Tre persone di nazionalità romena – due uomini di 44 e 51 anni e una donna di 55 – sono state denunciate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, Nucleo Ambiente e Decoro (Nad), per trasporto illegale e abbandono di rifiuti pericolosi e non. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, svuotavano cantine e abbandonavano rifiuti: tre denunciati, sequestrati autocarri

