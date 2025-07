Roma incendio su bus ATAC | in fiamme un mezzo ibrido consegnato nel 2024

Un autobus ibrido di ATAC, consegnato nel 2024 e ancora in garanzia, ha preso fuoco a Roma nella parte superiore del veicolo. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, e nessuno si è fatto male. Ora, i tecnici sono al lavoro per analizzare le cause dell’incendio e garantire la sicurezza futura del mezzo. La domanda che ci si pone è: cosa ha causato questo incidente imprevisto?

Il rogo partito dalla parte superiore del veicolo. Il bus è ancora in garanzia. Un autobus ibrido di ATAC, in servizio a Roma e consegnato nel 2024, è stato interessato da un incendio divampato nella parte superiore del mezzo. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e ha permesso di mettere in sicurezza l'area. Non risultano feriti. I tecnici dell'azienda sono giĂ al lavoro per effettuare le prime analisi e stabilire con esattezza l'origine del rogo. Le cause precise restano ancora da accertare, ma da una prima ricostruzione le fiamme sembrerebbero essere partite dalla parte alta del veicolo.

