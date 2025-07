Bonny day il giocatore è arrivato in sede all’Inter | ora ultimo step!

Il Bonny Day si arricchisce di un nuovo capitolo: Yann-Ange Bonny, l’attaccante francese, è arrivato nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione, pronto a ufficializzare il suo trasferimento. Dopo aver superato le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, ora si appresta a firmare il contratto e a iniziare questa entusiasmante avventura nerazzurra. Il suo tecnico ha già espresso entusiasmo, lasciando presagire grandi cose per il futuro.

Continua il Bonny day. L’attaccante francese è appena arrivato nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione. ECCOLO – Yann-Ange Bonny è appena arrivato nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione. L’attaccante francese stamattina ha svolto le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e adesso è arrivato in sede per mettere nero su bianco il suo passaggio in nerazzurro. A proposito di Bonny, nella notte ha parlato anche il suo tecnico Cristian Chivu, che in conferenza stampa ha rivelato quelle che sono le aspettative sul giocatore francese (vedi articolo ). Bonny si prepara a firmare un contatto di quattro anni pari a due milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny day, il giocatore è arrivato in sede all’Inter: ora ultimo step!

