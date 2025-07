Tragedia sfiorata per Gabriel Garko in ospedale dopo un incidente | le foto in sedia a rotelle

Un episodio che ha scosso i suoi fan e il mondo dello spettacolo, ma la sua forza e il sorriso non si sono spenti. Gabriel Garko, protagonista di un grave incidente sul set della fiction "Colpa dei sensi", ha vissuto momenti di paura e preoccupazione, ma ha già mostrato di affrontare la situazione con coraggio e ironia. La sua resilienza è un esempio di come, anche nelle difficoltà, si possa mantenere il sorriso.

Un momento di paura e tensione per Gabriel Garko, protagonista di un brutto incidente sul set della nuova fiction Colpa dei sensi. L’attore, amatissimo dal pubblico e tornato recentemente alla ribalta anche in ambito televisivo, ha raccontato sui social l’accaduto, mostrandosi in sedia a rotelle e con le stampelle, ma con la forza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono. Le immagini diffuse online parlano chiaro: Garko ha subito un infortunio che, fortunatamente, non sembra essere grave, ma ha richiesto un passaggio in ospedale e un periodo di riposo. Un imprevisto che non frena però la determinazione dell’artista, deciso a tornare presto al lavoro, più forte di prima. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragedia sfiorata per Gabriel Garko, in ospedale dopo un incidente: le foto in sedia a rotelle

In questa notizia si parla di: gabriel - garko - incidente - sedia

È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik - Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l’attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Gabriel Garko in ospedale, le immagini in sedia a rotelle: Nonostante tutto, non mollo; Gabriel Garko in ospedale, la foto in sedia a rotelle allarma i fan. Cosa gli è successo; Gabriel Garko ha avuto un infortunio sul set, l'attore in clinica sulla sedia a rotelle: Non mollo.

Incidente per Gabriel Garko: il video in sedia a rotelle preoccupa i fan - L'uomo ha raccontato ai fan quanto accaduto senza scendere nei dettagli. Segnala donnaglamour.it

Gabriel Garko in ospedale, la foto in sedia a rotelle allarma i fan. Cosa gli è successo - L’attore ha avuto un incidente durante le riprese sul set della nuova fiction targata Mediaset ‘Colpa dei sensi’: “Non mollo, Tornerò più forte di prima” ... Si legge su libero.it