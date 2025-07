Monte Pergola ancora un incidente nella galleria a metà

Un altro incidente scuote la galleria Monte Pergola sulla T224, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Una donna alla guida di una vettura ha perso il controllo, probabilmente a causa di uno pneumatico scoppiato, finendo con l’auto contro la cassetta di soccorso d’emergenza. Sul luogo sono intervenuti Polizia Stradale e Anas per gestire la situazione e ripristinare la sicurezza. L'articolo...

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un incidente nella galleria Monte Pergola. Un sinistro che ha visto coinvolta sola vettura. La vettura era guidata da una donna, che e' fortunatamente rimasta incolume. L'incidente molto probabilmente avvenuto a causa di uno pneumatico. La vettura ha investito la cassetta di soccorso di emergenza all'interno della Galleria. Sul posto il personale della Polizia Stradale e il personale dell'Anas.

