Fials Roma | sanità privata eroga servizio pubblico – servono rispetto e diritti per i lavoratori

Il settore sanitario privato a Roma si trova in una fase di stallo ingiustificato, nonostante i progressi nel pubblico. Mentre il rinnovo del CCNL della Sanità pubblica porta con sé aumenti salariali e miglioramenti, la sanità privata, che eroga un servizio essenziale, resta ferma, lasciando lavoratori come infermieri e OSS senza tutele adeguate. È ora di rispettare i diritti di chi garantisce la salute di tutti e di agire per un futuro più giusto e sostenibile.

“Mentre l’ipotesi di rinnovo del CCNL della Sanità pubblica è stata recentemente rinnovata con un aumento medio di circa 170 euro mensili per i lavoratori, la Sanità privata rimane in una situazione di immobilismo inaccettabile. I contratti sono fermi, i tabellari non aggiornati, e in un contesto di cronica carenza di personale – infermieri e OSS in primis – si continua a ignorare il diritto di questi lavoratori a una giusta retribuzione e a un riconoscimento professionale equo” lo dichiara in una nota la Fials Roma. “La FIALS Roma alza la voce: non è più tollerabile che i lavoratori della Sanità privata non vengano valorizzati al pari dei dipendenti della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it