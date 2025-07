Venezia 82 | Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e chiusura

Venezia 82 si prepara a brillare sotto le luci della ribalta, e quale modo migliore di inaugurare e chiudere questa prestigiosa manifestazione se non affidando il palco a una talentuosa protagonista come Emanuela Fanelli? Attrice e autrice di grande talento, Fanelli porta con sé un’energia fresca e innovativa, pronta a rendere indimenticabili le serate di apertura e chiusura. A lei il compito di...

La Biennale Cinema di Venezia ha annunciato che sarà Emanuela Fanelli a condurre le serate di apertura e di chiusura di Venezia 82. Emanuela Fanelli, attrice e autrice, si è distinta negli ultimi anni per le sue interpretazioni originali e innovative sia in campo cinematografico che televisivo, condurrà il 27 agosto la cerimonia di apertura della 82ma Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. E non solo, a lei il compito di condurre anche la serata di chiusura il 6 agosto, occasione nella quale sono annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali di Venezia 82. Attrice versatile e profonda, Emanuela Fanelli è capace di passare con naturalezza dalla comicità al dramma senza mai perdere coerenza espressiva. 🔗 Leggi su Universalmovies.it