Paura a Wimbledon Putintseva interrompe la partita per uno stalker in tribuna | Potrebbe avere un coltello allontanate quell’uomo

L’incubo stalking si fa strada anche nel mondo del tennis femminile, con episodi che scuotono l’ambiente e mettono in allarme la sicurezza delle giocatrici. Dopo il triste episodio di Emma Raducanu, ora tocca a Yulia Putintseva interrompere una partita per un uomo sospetto in tribuna, che potrebbe essere armato. La paura di incidenti gravi si fa sentire: quanto ancora dovremo assistere a questi episodi sconvolgenti?

“Quel tizio vestito di verde va allontanato dalla tribuna. Gente così può essere pazza, è pericolosa. Finché c’è lui non continuerò a giocare, potrebbe avere un coltello “. L’incubo stalking torna a essere una minaccia nel tennis femminile e – dopo quanto accaduto a Emma Raducanu – la protagonista adesso è Yulia Putintseva. La numero 33 del mondo ha infatti perso al primo turno di Wimbledon con un doppio 6-0 in 45 minuti di partita contro Amanda Anisimova. A fine partita però è scoppiata in lacrime. E il risultato non c’entra nulla, anzi semmai è stato condizionato da quanto accaduto durante l’incontro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura a Wimbledon, Putintseva interrompe la partita per uno stalker in tribuna: “Potrebbe avere un coltello, allontanate quell’uomo”

