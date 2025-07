Caldo record l’Italia si ferma | stop al lavoro all’aperto e bus gratis al mattino per gli over 70

L’Italia affronta un’ondata di calore record, con temperature che superano i 36°C e zero termico a livelli eccezionali. L’anticiclone africano “Pluto” ha portato temperature insopportabili e situazioni di emergenza, come la sospensione del lavoro all’aperto e bus gratis per gli over 70 al mattino. Un’ulteriore prova delle sfide climatiche che ci attendono: il nostro Paese si sta preparando ad adattarsi a un’estate sempre più intensa.

L’Italia continua a fare i conti con un’intensa ondata di calore causata dall’anticiclone africano “Pluto”, che da giorni domina incontrastato sull’intero territorio nazionale. Le temperature massime, costantemente superiori ai 34-36°C da Nord a Sud, hanno raggiunto picchi anomali, accompagnate da un livello dello zero termico eccezionalmente alto: sabato 28 giugno è stato registrato a circa 5100 metri di altitudine. A confermare l’entità dell’evento meteorologico è Antonio Sanò, fondatore del portale iLMeteo.it, che sottolinea come “la fase bollente sta infiammando tutta la penisola italiana”, ma avverte anche che “si intravedono dei movimenti all’orizzonte”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Caldo record, l’Italia si ferma: stop al lavoro all’aperto e bus gratis al mattino per gli over 70

