Marino Roma Porsche travolge due auto | anziano grave arrestato il conducente in fuga

Una scena da film quella avvenuta a Marino, Roma, dove una Porsche bianca scatenata ha seminato il panico nel cuore della città. Dopo aver travolto due auto e causato un grave incidente che ha coinvolto un anziano, il conducente 32enne è fuggito a piedi, scappando dalla scena del crimine. Solo ore più tardi, grazie all'intervento della polizia, è stato fermato e arrestato. La vicenda si conclude con il conducente in manette, ma la memoria di quel tragico episodio resta impressa.

L'auto lanciata a tutta velocità in centro. Il 32enne bloccato dalla polizia dopo ore. È finito in manette il 32enne alla guida della Porsche bianca che ieri sera ha seminato il panico a Marino, in provincia di Roma, provocando un incidente violento e poi fuggendo a piedi. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 20.40 in corso Vittoria Colonna, all'altezza del vicolo di San Giuseppe. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sportiva viaggiava ad alta velocità verso il centro, affiancata da due moto di grossa cilindrata, sorpassando più veicoli. Nel tentativo di superarne un altro, ha invaso la corsia opposta finendo contro una Mercedes con a bordo un uomo di 83 anni e una Fiat Panda.