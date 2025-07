Roma rapine in serie tra Appio-Latino e Tiburtina | arrestato 38enne

Roma si sveglia sotto shock: tra Appio Latino e Tiburtina, un 38enne è stato arrestato dopo aver messo a segno una serie di rapine mirate. Con un piano studiato nei minimi dettagli, l’uomo aveva preso di mira supermercati, sale scommesse e autogrill, seminando il panico tra residenti e esercenti. La polizia, grazie a un’indagine accurata, ha smascherato il criminale, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla legge.

Aveva preso di mira supermercati, sale scommesse e autogrill nei quartieri Appio-Latino e Tiburtina, pianificando ogni colpo con meticolosa precisione. Il 38enne romano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia dopo una lunga indagine coordinata dalla Procura di Roma. Il suo metodo era sempre lo stesso: prima un sopralluogo per verificare gli incassi, poi il ritorno, volto coperto da passamontagna o magliette modificate, armato di pistola o coltello. Minacciava i cassieri e si faceva consegnare il denaro, per poi darsi alla fuga con una Peugeot 208 a noleggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, rapine in serie tra Appio-Latino e Tiburtina: arrestato 38enne

