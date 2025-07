Ladri senza cuore svaligiano Emporio solidale a Venezia | rubata la spesa di due mesi per 130 famiglie

Un gesto ignobile che non può lasciare indifferenti: i ladri senza cuore hanno svaligiato l'Emporio Solidale di Venezia, rubando la spesa di due mesi destinata a 130 famiglie bisognose. Un atto doloroso, soprattutto perché si ripete, lasciando senza risorsa chi lotta ogni giorno per sopravvivere. È ora di unirsi e fare sentire la nostra voce contro questi crimini di indifferenza. Continua a leggere.

In fumo è andata la spesa di ben due mesi per 130 famiglie bisognose e assistite dai volontari del progetto Emporio solidale a Venezia. Furto ancora più odioso perché recidivo. L’Organizzazione di beneficenza infatti è stata vittima di ben tre furti in dieci giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

