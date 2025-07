Milano Vigili del Fuoco | Messa in sicurezza insegna Generali

Milano si impegna a garantire la sicurezza e la protezione dei suoi cittadini. I vigili del fuoco hanno collaborato attivamente nella messa in sicurezza di un’area complessa, supportando le operazioni di posa e intervento. Pur non essendo responsabili delle scelte tecniche dei materiali, il loro contributo si è rivelato fondamentale in punti delicati del cantiere. Una dimostrazione concreta di come la cooperazione possa fare la differenza in situazioni critiche.

“Noi abbiamo collaborato a mettere in opera alcuni interventi progettati dall’impresa che sta seguendo la messa in sicurezza, quindi non abbiamo una competenza specifica sulla scelta dei materiali, ma semplicemente abbiamo dato una mano d’aiuto su una posa d’opera in punti del cantiere, su un’area molto difficile da raggiungere con attrezzature ordinarie tipiche in dotazione di imprese costruzioni”. Lo ha reso noto, nel corso di una conferenza stampa, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano, ingegnere Calogero Turturici, dopo il crollo dell’insegna Generali sul tetto del grattacielo Hadid a City Life. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Vigili del Fuoco: “Messa in sicurezza insegna Generali”

