Piunti | Italiani ignari dell’eccellenza nazionale nel riciclo degli oli minerali usati ma il

Spesso gli italiani sottovalutano il primato del nostro paese nel riciclo degli oli minerali usati. In realtà, l’Italia si distingue in Europa per la capacità di raccogliere e rigenerare il 98% di questi oli, molto oltre la media europea del 60%. Riccardo Piunti, presidente Conou, evidenzia come questa eccellenza sia un esempio di sostenibilità e innovazione, dimostrando che spesso i nostri successi sono ancora troppo poco conosciuti e apprezzati.

“La percezione degli italiani sulla filiera degli oli minerali usati è errata: in realtà l’Italia è un’eccellenza a livello europeo, raccoglie e rigenera la quasi totalità (98%) dell’olio usato a fronte di una media europea che si aggira intorno al 60%.” Così Riccardo Piunti, presidente Conou, in occasione dell’Ecoforum 2025, organizzato a Roma da Legambiente, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piunti: “Italiani ignari dell’eccellenza nazionale nel riciclo degli oli minerali usati, ma il

In questa notizia si parla di: italiani - eccellenza - minerali - usati

Nel 2024 il @Conou_consorzio ha consolidato il proprio ruolo di eccellenza nella gestione sostenibile degli oli minerali usati #ambiente, #economia #Salute #economiacircolare #emissioni #filiera #italia #raccolta #rigenerazione #riuso #riciclo #rifiuti Vai su X

Le birre artigianali prodotte in Italia premiate all’estero Giovanni Faenza, birraio, compra botti usate in precedenza per i distillati da tutto il mondo per far maturare le sue birre. Un’eccellenza dell’artigianalità, premiata in Germania, ma poco conosciuta qui in I Vai su Facebook

Piunti: “Italiani ignari dell’eccellenza nazionale nel riciclo degli oli minerali usati, ma il Paese è leader in Europa”; Piunti: “Italiani ignari dell’eccellenza nazionale nel riciclo degli oli minerali usati, ma il; Raid a Gaza, strage in un internet café sul mare.

Piunti: “Italiani ignari dell’eccellenza nazionale nel riciclo degli oli minerali usati, ma il Paese è leader in Europa” - “La percezione degli italiani sulla filiera degli oli minerali usati è errata: in realtà l’Italia è un’eccellenza a livello europeo, raccoglie e rigenera la quasi totalità (98%) dell’oli ... Segnala msn.com

Conou, recuperato il 98% degli oli minerali usati - Il presidente Piunti: “L’olio rigenerato che restituiamo è della ... Si legge su huffingtonpost.it