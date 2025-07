Feci e urina ovunque Il viaggio in crociera si trasforma in un incubo | un guasto poi cosa è successo a bordo

Ma il sogno si trasforma in un incubo quando, a causa di un grave guasto, l’imbarcazione diventa un vero e proprio inferno di feci e urina ovunque. Circa 4.000 passeggeri si ritrovano a fronteggiare una crisi senza precedenti, tra emergenze igieniche e situazioni di puro panico. Cosa è successo realmente a bordo della Carnival Triumph? Scopriamo come un viaggio da sogno si sia trasformato in un incubo di proporzioni epiche.

All’inizio era la classica vacanza da sogno: cocktail in piscina, tramonti spettacolari e la rilassante routine delle giornate in mare aperto. Circa 4.000 passeggeri avevano scelto di imbarcarsi sulla Carnival Triumph l’8 febbraio 2013 per una crociera nel Golfo del Messico, ignari che da lì a poco sarebbero diventati protagonisti di un incubo. La nave offriva tutto ciò che si potesse desiderare da una vacanza esotica: cibo in abbondanza, intrattenimento continuo, aria condizionata e una connessione Wi-Fi per condividere ogni attimo. Ma bastarono appena 48 ore prima che il sogno si trasformasse in una lenta e umiliante odissea. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

