Powell prudente attendere impatto dazi prima di muoverci

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell invita alla prudenza di fronte all'incerto impatto dei dazi sull'inflazione. Nonostante la diminuzione al 2,3% dell’inflazione negli USA, l’effetto delle tariffe commerciali richiede ancora tempo per manifestarsi pienamente. Powell sottolinea che, prima di agire, è saggio attendere e valutare attentamente le conseguenze di questa politica. Solo così potremo capire quale sarà l’effetto reale sui prezzi e sulla crescita economica.

L'inflazione negli Usa è scesa al 2,3% ma "quando abbiamo visto le dimensioni dei dazi ci siamo messi in attesa, tutte le previsioni d'inflazione sono salite. Non è una reazione eccessiva, serve un po' più di tempo: la cosa prudente da fare è aspettare e capire di più e vedere quali saranno gli effetti" dei dazi sull'inflazione. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell durante un panel al Forum BCE di Sintra, Portogallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Powell, prudente attendere impatto dazi prima di muoverci

In questa notizia si parla di: dazi - powell - prudente - attendere

Usa, Trump: "Sui dazi non credo servirà prorogare la scadenza" | Nuovo attacco alla Fed: "Tutti sono meglio di Powell" - L’ultimo tweet di Trump scuote il panorama globale: tra no ai dazi, richieste di proroghe e accuse alla Fed, il presidente Usa si mostra deciso a difendere gli interessi americani.

Powell, prudente attendere impatto dazi prima di muoverci; Usa, la Fed lascia i tassi fermi: Dazi aumentano rischi per economia; L’economia americana resiste nonostante l’incertezza sui dazi e l’inflazione ancora sopra l’obiettivo.

Powell, prudente attendere impatto dazi prima di muoverci - L'inflazione negli Usa è scesa al 2,3% ma "quando abbiamo visto le dimensioni dei dazi ci siamo messi in attesa, tutte le previsioni d'inflazione sono salite. ansa.it scrive

Fed, Powell: sui tassi aspettiamo, tagli fermati per via dei dazi - (askanews) – La Federal Reserve ha interrotto la sua manovra di tagli ai tassi di interesse a seguito dei dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump, in modo da verificare quali s ... Come scrive askanews.it