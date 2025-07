Tennis Fognini vicino al ritiro?

L'ha fatto con la classe dei tempi passati, lasciando un segno indelebile nel cuore degli appassionati. La sua carriera, ricca di emozioni e imprese, si avvicina alla conclusione, ma il suo spirito competitivo e il suo talento rimarranno per sempre una leggenda del tennis italiano e mondiale. Ora, Fognini sta valutando se continuare o appendere definitivamente la racchetta al chiodo, lasciando spazio a un futuro ancora tutto da scrivere.

L’azzurro si sta prendendo del tempo per riflettere. Fabio Fognini, ieri 30 giugno 2025, si è reso protagonista di una prova di classe, talento, orgoglio e prestigio. Ha trascinato, al primo turno di Wimbledon, terza prova dello Slam, Carlos Alcaraz detentore del torneo al quinto set. Poi, il ligure 38anni, che aveva annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo torneo sull’erba londinese, si è arreso. L’ha fatto con la classe dei tempi andati. Lo stesso tennista ha detto, in conferenza stampa, di essersi commosso per il livello espresso e per il match fatto. Non solo, ha anche gettato ombre sul prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, Fognini vicino al ritiro?

