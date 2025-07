Powell prudente attendere impatto dazi prima di muoverci

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell invita alla prudenza, sottolineando l'importanza di attendere l'impatto dei dazi prima di agire. Nonostante l'inflazione negli USA sia scesa al 2,3%, le recenti tensioni commerciali hanno fatto salire le previsioni, rendendo necessaria un'analisi più accurata. La cautela resta la strategia migliore: solo così potremo comprendere appieno le conseguenze di queste decisioni economiche.

L'inflazione negli Usa è scesa al 2,3% ma "quando abbiamo visto le dimensioni dei dazi ci siamo messi in attesa, tutte le previsioni d'inflazione sono salite. Non è una reazione eccessiva, serve un po' più di tempo: la cosa prudente da fare è aspettare e capire di più e vedere quali saranno gli effetti" dei dazi sull'inflazione. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell durante un panel al Forum Bce di Sintra, Portogallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Powell, prudente attendere impatto dazi prima di muoverci

