The Running Man | Glen Powell è l’uomo che corre nel primo trailer

Il primo trailer di "The Running Man", diretto da Edgar Wright e ispirato al romanzo di Stephen King, ha già fatto impazzire il web. Con toni innovativi e una messa in scena fresca, il film promette un’esperienza immersiva e coinvolgente. E tra le sorprese, spicca la straordinaria prova di Glen Powell, pronto a lasciare il segno. Cosa ci riserverà questa nuova avventura cinematografica? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Paramount Pictures Italia ha svelato il primo trailer di The Running Man, il film di Edgar Wright ispirato al romanzo omonimo di Stephen King. Lontano anni luce, per toni e messa in scena, da “L’implacabile” con Arnold Schwarzenegger (1987), il l’adattamento 2025 di The Running Man si è mostrato quest’oggi al popolo della rete con un primo trailer votato al puro intrattenimento, e con un Glen Powell in forma straordinaria. The Running Man Cosa sappiamo del film. Il film è stato diretto da Edgar Wright da una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Running Man | Glen Powell è l’uomo che corre nel primo trailer

In questa notizia si parla di: running - primo - trailer - glen

The Running Man: Primo teaser per il remake del romanzo di Stephen King con Glen Powell! - Il mondo del cinema si prepara a rivivere l’incubo di Stephen King con il remake di “The Running Man”.

Stamattina in un comunicato stampa, MgM - Amazon ha annunciato che il regista del primo film del rilancio di 007 sarà Denis Villeneuve. Vai su Facebook

The Running Man, la caccia a Glen Powell ha inizio nel primo trailer del remake; Trailer per The Running Man: Edgar Wright manda allo sbaraglio Glen Powell; The Running Man | Glen Powell è l’uomo che corre nel primo trailer.

The Running Man, la caccia a Glen Powell ha inizio nel primo trailer del remake - Il trailer ufficiale di The Running Man, nuovo film di Edgar Wright con protagonista Glen Powell in arrivo nelle sale con Eagle Pictures ... Secondo bestmovie.it

Trailer per The Running Man: Edgar Wright manda allo sbaraglio Glen Powell - L'articolo Trailer per The Running Man: Edgar Wright manda allo sbaraglio Glen Powell proviene da Il Cineocchio. Segnala msn.com