Sostenibilità per l’Impresa | Strumenti e Vantaggi

Vuoi trasformare la tua impresa in un modello di sostenibilità e innovazione? Scopri come strumenti pratici come LCA, etichettatura ambientale e calcolo della Carbon Footprint possano fare la differenza, riducendo i costi e potenziando la competitività. Non perdere il ciclo di webinar gratuiti con Filippo Baioli di CERTIMAC, un’occasione imperdibile per approfittare delle opportunità offerte dalla sostenibilità ambientale e far crescere il tuo business in modo responsabile.

In questa notizia si parla di: sostenibilità - impresa - strumenti - vantaggi

