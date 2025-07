Banche russe sull’orlo di una crisi di nervi Cosa sta succedendo

situazione finanziaria del paese. Le banche russe sono sull'orlo di una crisi di nervi, un campanello d'allarme che potrebbe scuotere profondamente l'economia nazionale e non solo. In questo scenario di incertezza, capire cosa sta realmente accadendo diventa fondamentale per anticipare i prossimi sviluppi e le possibili ripercussioni a livello globale.

Forse è questione di settimane, mesi. Di sicuro non anni. L'economia russa sta franando, questa è fino a un certo punto una novità. Ne sono convinti anche al Cremlino, con la sola eccezione, tutta da verificare, di Vladimir Putin. Dopo i veleni del Forum di San Pietroburgo, dove Banca centrale, ministri e portavoce hanno squarciato il velo intorno al governo della Federazione, portando alla luce le prime ammissioni sulla difficile, difficilissima, situazione, ora c'è tanto di carta a mettere la Russia dinnanzi alla realtà dei fatti. E, ancora una volta, sono le banche l'origine del male. Succede quello che in realtà sta succedendo da tempo: imprese, famiglie, semplici risparmiatori non riescono più a sostenere le rate dei prestiti, dei mutui.

