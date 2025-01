Ilrestodelcarlino.it - L’Istituto Cervi ‘boicotta’ Elon Musk. “Non useremo più Starlink”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 31 gennaio 2025 – Per risolvere i propri problemi di connettività, l'Istituto Alcide, che gestisce la casa dei sette fratelli simboli della Resistenza a Gattatico (Reggio Emilia), aveva scelto di affidarsi a, perché la soluzione offerta, con la connessione satellitare, risultava ottimale per un luogo isolato. Ora il consiglio di amministrazione ha deciso di cambiare gestore e di lasciare la società gestita da. «Una scelta di campo per essere connessi responsabilmente», spiega l'istituto. «Questo servizio - spiegano a Casa– continua ad essere conveniente ed avanzato, ed è probabile lo sia ancora di più in futuro, ma quando un imprenditore di talento legato alla tecnologia che offre diventa un agente politico manifesto, invadendo in senso contrario ogni campo dei valori irrinunciabili che questa Casa rappresenta e promuove, è doveroso interrogarsi.